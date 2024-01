Le président de l'Assemblée nationale bulgare Le président de l'Assemblée nationale bulgare Rosen Dimitrov Jeliazkov . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale bulgare Rosen Dimitrov Jeliazkov, dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, a rencontré, le 7 janvier à Hanoï, des Vietnamiens ayant étudié et travaillé en Bulgarie.

Environ 30 000 Vietnamiens ont étudié et travaillé en Bulgarie entre 1950 et 1980, et environ 1 000 aujourd'hui.

Dans le processus de promotion de la coopération entre les deux pays, ces personnes sont des facteurs importants garantissant le succès de la collaboration bilatérale, a-t-il déclaré, exprimant son espoir que cette communauté apportera son affection, ses connaissances et son expérience acquise lors de ses études et de son travail en Bulgarie pour resserrer davantage l'amitié et la coopération entre les deux pays.

Rosen Dimitrov Jeliazkov a décerné les certificats de mérite de l'Assemblée nationale bulgare à six personnalités vietnamiennes ayant des réalisations exceptionnelles dans la diplomatie populaire et des contributions importantes à l'amitié et à la solidarité entre les deux pays. Photo: VNA

La Bulgarie, en tant que membre de l’Union européenne (UE), et le Vietnam, membre dynamique de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), disposent d’un énorme potentiel de coopération dans les domaines de l’économie, de la culture et de l’éducation. La Bulgarie peut être une porte d'entrée pour le Vietnam vers le marché européen et vice versa, et le Vietnam peut être un pont pour que la Bulgarie accède au marché de l'ASEAN, a-t-il souligné.

Le vice-président de l'Association d'amitié Vietnam-Bulgarie, Nguyen Truong Son, a déclaré que les Vietnamiens ayant étudié et travaillé en Bulgarie gardaient toujours à l'esprit le soutien du gouvernement et du peuple bulgares.

