Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue (droite), et son homologue bulgare, Rosen Zhelyazkov. Photo: VNA

L’ambassadeur du Vietnam en Bulgarie, Do Hoang Long. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Bulgarie, Do Hoang Long, a souligné les significations importantes de la visite du président de l'Assemblée nationale bulgare, Rosen Zhelyazkov, du 5 au 9 janvier au Vietnam.Il s'agit de la première visite au Vietnam d'un haut dirigeant bulgare depuis la visite du président bulgare Rosen Plevneliev au Vietnam en octobre 2013. En outre, elle intervient après la visite du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, en Bulgarie en septembre 2023.La visite du président de l'Assemblée nationale bulgare, Rosen Zhelyazkov, contribuera à promouvoir la coopération entre les deux pays aux niveaux bilatéral et multilatéral, visant à se préparer au 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Bulgarie (1950-2025), selon l’ambassadeur vietnamien.D’une part, la visite permettra de renforcer les relations politiques entre les deux pays. D’autre part, elle sera l'occasion pour les deux parties de discuter de questions internationales et régionales d'intérêt commun, de promouvoir leur coopération, notamment dans un certain nombre de domaines tels que le commerce, l’investissement, l'éducation, la formation, la santé, la culture, le tourisme, le travail, a-t-il indiqué lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).Rappelant les résultats de la visite du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, en Bulgarie en septembre dernier, l’ambassadeur Do Hoang Long a notamment souligné la volonté de la Bulgarie de promouvoir les échanges de délégations.La visite au Vietnam du président de l'Assemblée nationale bulgare, Rosen Jelyazkov, qui a lieu un peu plus de trois mois après la visite en Bulgarie de son homologue vietnamien, Vuong Dinh Hue, démontre la coopération efficace entre les deux organes législatifs, a-t-il ajouté.Selon lui, les deux parties envisagent de se coordonner dans l’organisation de conférences et séminaires pour partager des informations et expériences.En ce qui concerne la coopération dans la culture et le tourisme, les deux parties étudient la possibilité d’organiser un certain nombre d'activités culturelles et artistiques communes telles que journées culturelles, expositions de peintures, semaines du film, fêtes gastronomiques… Quant au tourisme, les deux parties se concentrent sur l’envoi de travailleurs qualifiés vietnamiens dans ce domaine en Bulgarie.En outre, elles continuent de promouvoir leur coopération dans d'autres domaines traditionnels, notamment l'éducation et la formation. Des universités bulgares et vietnamiennes organisent régulièrement des échanges d’enseignants et d’étudiants, ainsi que des conférences internationales, en promouvant leur coopération dans la recherche scientifique.