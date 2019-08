Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad (deuxième à gauche) est accueilli à l'aéroport international de Noi Bai. (Photo: VNA)

Hanoi, 26 août (VNA) - Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad est arrivé à Hanoï dans la nuit du 26 août, débutant sa visite officielle au Vietnam les 27 et 28 août à l'invitation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



La visite se déroule dans le contexte des développements positifs dans les relations entre le Vietnam et la Malaisie. Les relations politiques deviennent de plus en plus étroites et confiantes grâce au maintien des échanges de visites et au fonctionnement efficace des mécanismes de coopération bilatéraux. La collaboration entre les domaines de l'économie, du commerce, de la défense, du travail et du tourisme se développe. Les deux pays se sont efficacement coordonnés lors de forums régionaux et internationaux, en particulier l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et les Nations Unies (ONU).



Le 30 mars 1973, le Vietnam et la Malaisie ont établi des relations diplomatiques et les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays se sont sans cesse développés dans tous les domaines.



Les deux pays ont publié une déclaration commune sur leur cadre de partenariat stratégique lors de la visite du Premier ministre Nguyen Tan Dung en Malaisie en 2015 et ont approuvé un plan d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique en mars 2017.



La coopération entre les deux pays dans le commerce et les investissements est une caractéristique remarquable des relations bilatérales. Les deux pays figurent parmi les 10 principaux partenaires commerciaux l'un de l'autre. La valeur du commerce bilatéral a connu une bonne croissance, atteignant 11,5 milliards d’USD en 2018, en hausse de 13,2% par rapport à l'année précédente. Le Vietnam exporte vers la Malaisie principalement du pétrole brut, du riz, du café et des fruits de mer, tout en important de l'acier, de l'essence, des huiles végétales et animales, des matières plastiques, des machines, des équipements, des ordinateurs et des produits électroniques.



En ce qui concerne l'investissement, en avril 2019, la Malaisie comptait 586 projets d'investissement au Vietnam, dont le capital social total s'élevait à 12,4 milliards d’USD, se classant au 8ème rang des 130 investisseurs étrangers du pays. Les investisseurs vietnamiens ont versé 1,53 milliard d’USD dans 19 projets en Malaisie.



Les deux pays ont également élargi leur coopération dans d’autres domaines, tels que le travail, l’éducation et le tourisme. -VNA