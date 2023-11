Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les lauréats du concours national de recherche de talents pour l’entrepreneuriat, les startup et l’innovation. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans l'après-midi du 25 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au programme «Dấu ấn TECHFEST - WHISE 2023» (Marque de TECHFEST - WHISE 2023) dans le cadre de la Journée nationale des startup et de l’innovation, et de la Semaine de l'innovation et des startup de Hô Chi Minh-Ville 2023 (TECHFEST - WHISE 2023).



Lors de cet événement présidé et organisé par le ministère des Sciences et Technologies et le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé le soutien continu du gouvernement aux startup et à l'innovation.



Il a insisté sur la nécessité de considérer l'entrepreneuriat, les startup et l'innovation comme une tâche politique importante qui contribue fortement à la croissance économique, à la compétitivité, à l'efficacité des entreprises, et à la productivité du travail, ouvrant ainsi un nouvel espace de développement.



Le Premier ministre a également déclaré que le gouvernement était prêt à écouter les entreprises et à ajuster ses politiques pour créer les meilleures conditions favorables, à promulguer et à mettre en œuvre des modèles pilotes et spécifiques pour promouvoir l'innovation.



Selon le chef du gouvernement, il faut tout d’abord se concentrer sur 4 grandes priorités que sont les technologies de l'information, la cybersécurité, les services numériques ; les technologies médicales et éducatives ; les technologies environnementales et énergétiques ; l’agriculture de haute technologie. Il est également important de mobiliser toutes les ressources et la participation de l’ensemble du système politique, de la population et du milieu des affaires pour promouvoir l’innovation.



Le Premier ministre a demandé aux organes de tous niveaux, secteurs et localités de disposer d'outils et de politiques révolutionnaires pour promouvoir l'application et l'innovation technologiques, encourager les nouvelles idées et les projets créatifs, développer fortement les ressources humaines et financières et accroître l’attraction et la diversification des ressources, tout cela au service de l’innovation et des startup...



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également appelé les scientifiques, organisations, entreprises et investisseurs, vietnamiens comme étrangers, à contribuer activement à ce processus.