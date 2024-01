Hanoi (VNA) – Un partenariat public-privé (PPP) efficace et le soutien des partenaires sont essentiels au succès du projet visant à développer un million d’hectares de riz de haute qualité à faible émission de carbone en association avec la croissance verte dans la région du delta du Mékong d’ici 2030, a déclaré le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan.

S’exprimant lors d’une conférence organisée mardi 30 janvier en ligne sur le rôle du partenariat public-privé et de l’innovation dans la mise en œuvre du projet, le responsable a déclaré que pour mettre en œuvre le projet, le Vietnam devait mobiliser des ressources et des avancées techniques.L’un des outils importants est le «Food Innovation Hub Vietnam» (FIHV), créé dans le cadre d’une initiative du Forum économique mondial pour relier les réseaux d’innovation nationaux et internationaux et promouvoir l’utilisation de la technologie numérique pour développer des chaînes de valeur agricoles intelligentes, a-t-il fait savoir.Lê Minh Hoan.a déclaré que le FIHV contribuerait à élargir et à accélérer le processus de transformation du secteur agricole du Vietnam en particulier et de l’économie en général pour devenir une puissance agricole verte, durable et à faible émission de carbone.Le ministre a également déclaré qu’outre les efforts des organismes publics pour élaborer des politiques et créer des conditions favorables au développement d’une agriculture verte et durable, l’engagement des acteurs privés, le soutien des partenaires internationaux, des organisations, des organisations non gouvernementales, des agences de recherche et les experts nationaux et internationaux sont importants.