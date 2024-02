Pendant les vacances du Nouvel An lunaire 2024, du 8 au 14 février, le marché du transport aérien a dénombré plus de 1,5 million de passagers, en hausse de 11% en glissement annuel.

En 2022, le Vietnam s'est classé au 2e rang mondial en terme d'exportation de chaussures, juste après la Chine, avec un volume d'exportation de 1,5 milliard de paires et une présence sur 150 marchés. En 2023, les exportations de chaussures ont rapporté au Vietnam plus de 20,2 milliards de dollars. C'est la 26ème année consécutive (depuis 1998) que les chaussures figurant parmi les groupes de produits valant plus de 10 milliards de dollars.