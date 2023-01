Vientiane, 11 janvier (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite à d'anciens hauts dirigeants du Laos le 11 janvier dans le cadre de sa visite officielle dans le pays.

Il a rendu visite à l'ancien secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président du Laos Choummaly Sayasone, à l'ancien secrétaire général du Parti et président d'État Bounnhang Vorachith et à l'ancien Premier ministre Thongsing Thammavong.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et l'ancien Premier ministre Thongsing Thammavong. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié les anciens dirigeants lao pour leurs grandes contributions aux relations fidèles et à la solidarité particulière des deux pays, ainsi que pour leur soutien au développement global de l'amitié et de la coopération bilatérales.



Il a informé ses hôtes des résultats de ses entretiens et rencontres avec les dirigeants du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale du Laos, exprimant sa joie devant le brillant succès de l'Année de la solidarité et de l'amitié 2022.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et l'ancien secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président du Laos Choummaly Sayasone. Photo : VNA

Le Vietnam accorde toujours la priorité absolue à la solidarité particulière avec le Laos et considère cela comme un atout inestimable de leurs révolutions, a-t-il noté, s'engageant à déployer tous les efforts possibles pour entretenir sans cesse la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale des pays.



De leur côté, les anciens dirigeants du Laos ont souligné les liens étroits avec le Vietnam et qu'ils se réjouissent de la coopération florissante dans tous les domaines.



Ils ont apprécié l'aide du Vietnam au Laos et ont appelé à une coopération accrue et au partage d'expériences en matière de stabilisation et de développement socio-économiques.



Ils ont également souligné la nécessité de continuer à éduquer les deux peuples, en particulier auprès des jeunes générations, sur les relations particulières entre les deux pays.- VNA

