Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé samedi matin, 2 mars, à Hanoï, la réunion du gouvernement pour le mois de février.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo : VNA

Les principaux sujets de débats étaient la situation socioéconomique en février et depuis le début de l’année, la mise en œuvre des trois plus grands programmes nationaux, le décaissement des fonds publics et les priorités pour le mois de mars et le reste de l’année.

Selon le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, au cours des deux premiers mois de l’année, l’économie nationale a poursuivi sa relance. Les indices sont meilleurs qu’il y a un an. Ainsi, la hausse moyenne de l’indice des prix à la consommation s’est établie à 3,67%, la production industrielle a enregistré une croissance de 5,7% et le nombre de touristes étrangers a dépassé les 3 millions, affichant une hausse de 68,7%. L’agriculture a également poursuivi son envol, la sécurité sociale a été maintenue et le niveau de vie de la population s’est amélioré.

Dans sa conclusion, le Premier ministre a exhorté les ministres et les responsables des collectivités locales à faire preuve d’initiatives et d’audace pour atteindre les objectifs de croissance fixés.

Il faut en même temps veiller à maintenir la stabilité macro-économique, à juguler l’inflation et à garantir les grands équilibres de l’économie, a déclaré Pham Minh Chinh, qui a également insisté sur l’impératif de restructurer l’économie nationale pour la rendre plus compétitive, de réduire durablement la pauvreté, de consolider la défense et de maintenir fermement l’indépendance et la souveraineté nationales.

Le Premier ministre a souligné la nécessité d'innover dans les moteurs de croissance traditionnels et de promouvoir les leviers de l'investissement, des exportations et de la consommation, tout en exploitant les opportunités du changement des chaînes d’approvisionnement mondiales et régionales, de la transformation numérique et de la transition verte.



En plus de stimuler la croissance des secteurs clés, il est crucial d'accélérer le décaissement des capitaux d'investissement publics, pour atteindre un taux de 95% cette année, a-t-il déclaré.



En particulier, le Premier ministre a ordonné des efforts plus importants en matière de réforme administrative et d'élimination des difficultés rencontrées dans les activités de production et d'affaires, ainsi que la publication rapide de documents détaillant les lois et résolutions approuvées lors des sixième et cinquième sessions extraordinaires de l'AN.



A l'occasion du 65e anniversaire de la fondation de la Force des Gardes-frontières (3 mars 1959 - 2024), le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses salutations à tous les officiers et soldats de cette force, et à l'Armée populaire vietnamienne en général. - VNA