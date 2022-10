Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a promulgué une directive visant à renforcer la réponse aux incidents de cybersécurité au Vietnam.

Photo d’illustration : vietnamnet.vn

La directive n°18/CT-TTg dispose que la cybersécurité est essentielle pour créer la confiance numérique et protéger le développement du pays à l’ère numérique afin de réussir la mise en œuvre de la transformation numérique nationale.En tant que tel, la réponse aux incidents de cybersécurité est essentielle pour aider les agences et les organisations à minimiser les dommages.Cependant, la réponse actuelle aux incidents de cybersécurité ne parvient pas à faire face à la menace, avec des conséquences imprévisibles pour le développement et la stabilité socio-économiques.