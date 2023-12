A l'occasion de sa participation au Sommet commémorant le 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon et de ses activités bilatérales au Japon, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 17 décembre des rencontres avec les gouverneurs des préfectures japonaises d'Aichi, Tochigi, Niigata, Kanagawa et Yamanashi à Tokyo.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et d’autres dirigeants des pays membres de l’ASEAN et du Japon ont assisté dimanche 17 décembre à Tokyo au Sommet commémoratif du 50e anniversaire de l’amitié et de la coopération ASEAN-Japon.