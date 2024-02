Société Hô Chi Minh-Ville veille au Têt de plus de 1,4 millions d’habitants Hô Chi Minh-Ville a affecté près de 1.300 milliards de dông (environ 53 millions de dollars) pour prendre soin de plus de 1,41 millions d’habitants lors de la fête du Nouvel An lunaire du Dragon, a fait savoir son Département du travail, des invalides et des affaires sociales.

Société Kien Giang sensibilise les pêcheurs sur la lutte contre la pêche INN Un groupe de travail du Service de l'Agriculture et du Développement rural de la province de Kien Giang et de l'Association des pêcheurs de la ville de Rach Gia dans la province éponyme dans le delta du Mékong sont allés le 18 février visiter les pêcheurs locaux avant leur départ en mer au début du Nouvel An lunaire.

Société Le leader du Parti encense les illustres devanciers à la cité impériale de Thang Long Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong est allé offrir de l’encens mardi 13 février au palais Kinh Thiên, au cœur de la cité impériale de Thang Long, pour rendre hommage aux rois et aux sages de l’ancien temps qui ont rendu des services méritoires à la nation.

Société Le Premier ministre préside une réunion sur le Têt 2024 Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé dans la matinée du 15 février une réunion de la permanence du gouvernement pour évaluer la situation du Têt du Dragon 2024 et mettre en œuvre les tâches clés après le Têt.