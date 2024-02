Vientiane, 21 février (VNA) - Le Laos et la Russie ont convenu de renforcer leur collaboration bilatérale lors de la récente visite au Laos du ministre russe des Affaires étrangères Andreï Rudenko, ont rapporté les médias locaux le 21 février.



Comme l'a rapporté l'agence de presse lao, le responsable russe a eu une rencontre avec son homologue lao Bounleua Phandanouvong pour discuter de la coopération et échanger des vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.



Les deux vice-ministres ont convenu de promouvoir les échanges de hauts fonctionnaires, les échanges entre les peuples et la coopération dans les domaines du commerce, des investissements, de l'énergie et des mines, des finances, des banques, de l'éducation, de la santé, du tourisme et du soutien mutuel sur la scène régionale et internationale.



Andreï Rudenko a également rencontré le vice-Premier ministre lao et ministre des Affaires étrangères Saleumxay Kommasith, les responsables ayant hautement apprécié la coopération des deux pays au cours des dernières années, en particulier dans les domaines de la politique et de la sécurité. - VNA

