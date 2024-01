Hanoï, 30 janvier (VNA) - L'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a affirmé le soutien de son pays au Vietnam dans la réponse au changement climatique lors de sa rencontre avec le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Dang Quoc Khanh, le 29 janvier à Hanoï.

Le ministre des Ressources naturelles et de l' Environnement , Dang Quoc Khanh (droite) et l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. Photo : VNA

Olivier Brochet a salué le rôle consultatif du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement auprès du gouvernement vietnamien et l'engagement ferme du Premier ministre à atteindre zéro émission nette d'ici 2050, le lancement du plan de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et les efforts d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.



Il a noté que le gouvernement français s'est engagé à aider le Vietnam à atteindre ces objectifs afin de résoudre simultanément le problème mondial de l'adaptation au changement climatique et de ne pas entraver les politiques des pays en développement, dont le Vietnam.



Par l'intermédiaire de l'Agence française de développement (AFD), le gouvernement français apporte une aide de plus de 500 millions d'euros (541,4 millions de dollars) pour aider le Vietnam à mener des projets d'adaptation au changement climatique, de conservation de la biodiversité et de prévention de la pollution marine.



Lors de la réunion, le directeur de l'AFD, Hervé Conan, a déclaré qu'outre les programmes de coopération existants, le gouvernement français espère élargir les partenariats avec son homologue vietnamien, dont le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, dans la mise en œuvre du plan de mobilisation des ressources du JETP, la construction d'instruments financiers du marché du carbone, conservation de la biodiversité et protection des océans.



Le ministre Dang Quoc Khanh a affirmé que le gouvernement français et l'AFD sont toujours des partenaires importants du Vietnam en termes de protection de l'environnement et de réponse au changement climatique.



Le gouvernement vietnamien a non seulement pris des engagements, mais a également mis en œuvre des plans d'action conformément à la feuille de route engagée vers les objectifs de développement durable, d'adaptation au changement climatique et de garantie de la sécurité nationale, a-t-il déclaré.



Il a souligné que dans le but de ne pas poursuivre la croissance économique au détriment de l'environnement mais de stimuler le développement socio-économique en tandem avec la protection de l'environnement et l'adaptation au changement climatique, les lois récemment adoptées par l'Assemblée nationale, telles que la loi foncière révisée et la loi révisée sur Les ressources en eau démontrent la ferme détermination du gouvernement vietnamien à conserver la biodiversité et à restaurer les écosystèmes naturels.



Pour ce faire, le pays a besoin de l'aide de la communauté internationale, notamment le gouvernement français, a déclaré Dang Quoc Khanh, appelant le gouvernement français à aider le Vietnam à cet égard en formant du personnel, en transférant les avancées scientifiques et technologiques et en lui apportant un soutien technique et financier. - VNA