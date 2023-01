Photo: VNA Hanoï (VNA) - Le Nord et la partie Nord du Centre continuent d'être frappée par le froid tandis que des pluies et des orages sont attendus dans la partie Sud du Centre, les Hauts Plateaux du Centre et le Sud le 5 janvier, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Le Nord-Ouest connaîtra la température la plus basse de 14 à 17 degrés Celsius et inférieure à 11 degrés Celsius dans certaines régions, tandis que la température la plus élevée peut atteindre 19 à 22 degrés Celsius et supérieure à 22 degrés Celsius dans certaines régions.

Dans les provinces du Nord-Est, la température peut descendre jusqu'à 15-18 degrés Celsius, et même en dessous de 13 degrés Celsius dans certaines régions. La température la plus élevée est de 18 à 21 degrés Celsius.

À Hanoï, la température devrait osciller entre 16 et 20 degrés Celsius.

Du 5 au 7 janvier, les régions de Thua Thien - Hue à Ninh Thuan connaîtra des pluies modérées et fortes et aussi des orages avec des précipitations de 100 à 300 mm et même plus de 350 mm à certains endroits.

Les régions de Quang Tri à Binh Thuan et la partie Est des Hauts Plateaux du Centre connaîtront des pluies modérées et fortes, ainsi que des orages avec des précipitations de 50 à 150 mm et plus de 200 mm à certains endroits.

De l'après-midi du 5 au 6 janvier, de fortes pluies et des orages seront observés dans certaines zones particulières des provinces du Sud avec des précipitations de 40 à 70 mm et 100 mm dans certaines zones.-VNA

Lại Thùy Giang source