Photo d'illustration : thoibaotaichinhvietnam.vn

Hanoi (VNA) - Après les succès des récents Forums des finances du Vietnam, le ministère vietnamien des Finances prévoit d’organiser à Hanoi en septembre le Forum des finances du Vietnam 2019 sur le thème « La réforme de la politique financière vise à créer un élan pour renouveler le modèle de croissance et de restructuration économique au Vietnam ».



Organisé annuellement, le Forum des finances du Vietnam est un espace scientifique ouvert aux initiatives sur les questions économiques et financières présentant un intérêt pour le pays et le peuple.



L'objectif du Forum est d'échanger, de discuter et de partager les perceptions communes sur des questions liées au modèle de croissance et à la structure économique et aux points de vue du Parti et de l'État sur la réforme du modèle de croissance économique.



Sur cette base, les délégués pourront proposer des solutions afin de relancer la croissance et la restructuration de l'économie vietnamienne pour la période 2021-2030, vision à l'horizon 2045. -NDEL/VNA