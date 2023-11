Le Vietnam continue d'être le pays où la croissance économique numérique est la plus rapide d'Asie du Sud-Est. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En 2023 et les années suivantes, le marché du commerce électronique et l'économie numérique du Vietnam connaîtront une croissance encore plus forte, créant ainsi une dynamique pour le développement économique.

C'est ce qu'a souligné le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Sinh Nhat Tan, lors du Sommet national sur l'industrie numérique et le commerce 2023 (Vietnam Digital Industry and Trade Summit), placé sous le thème "Transformation numérique verte et durable de l'industrie et du commerce", organisé le 21 novembre à Hanoï par le Département du commerce électronique et de l'économie numérique du ministère de l'Industrie et du Commerce.



Selon un rapport de Google, Temasek et Bain & Company publié le 1er novembre dernier, le Vietnam demeure le pays affichant la croissance économique la plus rapide en Asie du Sud-Est, et ce pour la deuxième année consécutive (2022 et 2023). Et l'on prévoit qu'il continuera à occuper cette position en 2025 (à égalité avec les Philippines).

Le commerce électronique contribue à la croissance économique numérique du Vietnam. Photo: thanhnien.vn

La valeur brute des marchandises (GMV) du Vietnam devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 20 %, passant de 30 milliards de dollars en 2023 à près de 45 milliards en 2025. En particulier, la croissance du GMV ces deux prochaines années sera tirée par le secteur du commerce électronique.

Afin de développer le commerce et l'économie numériques, le vice-ministre Nguyen Sinh Nhat Tan a demandé aux participants de discuter des tendances de l'application des technologies dans la transformation numérique, et de l'industrie du commerce en particulier, d'avancer des solutions pour promouvoir l'e-gouvernement, développer l'économie numérique dans les domaines clés tels que l'énergie, la fabrication, l'e-commerce, la logistique...



Selon Dang Anh Dung, directeur général adjoint de Lazada Vietnam, l'achat en ligne est devenu une habitude des consommateurs vietnamiens.

Ainsi, 57 millions de Vietnamiens ont fait des achats en ligne en 2022. 43 % des utilisateurs de la GenZ (génération Z) accèdent quotidiennement aux applications d'achat.

Dans le cadre de l'événement, a lieu une exposition sur des technologies et solutions de transformation numérique, de production intelligente, d'application du commerce électronique... présentées par une vingtaine d' entreprises exemplaires dans et hors du pays. -VNA