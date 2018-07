Hanoi (VNA) – Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a ouvert mercredi 11 juillet sa 25e réunion prévue pendant trois jours sous la houlette de la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân.

La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, s’exprime lors de la 25e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Le Comité permanent s’exprimera sur trois projets de loi sur le garde-côte, sur la prévention et la lutte contre la corruption (amendé) et sur la protection des secrets d’État, a indiqué en ouverture la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân.

Il donnera également son avis sur les contenus relatifs au plan de répartition et d’utilisation des capitaux d’investissement à moyen terme du budget de l’État pour la période 2016-2020, au plan de répartition des investissements publiques à moyen terme pour le programme cible national sur la Mer Orientale et ses îles.

Vue de la 25e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Dans le même temps, le Comité permanent se prononcera sur l’utilisation de 15.000 milliards de dôngs de capitaux de réserve pour des plans d’investissements publics à moyen terme pour des projets de transport importants et compléter les prévisions budgétaires de 2018 par des capitaux provenant de l’étranger.

Il donnera son avis sur le projet de résolution du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur la fiscalité environnementale et le projet de décret réglementant certains mécanismes spécifiques d’investissement, de financement, de budget et de décentralisation de la gestion pour la ville de Cân Tho.

Les législateurs examineront la mise en œuvre d’un certain nombre de dispositions de la Loi sur l’investissement, de la Loi sur l’investissement public et de la Loi sur la protection de l’environnement relatives aux rapports d’évaluation des impacts environnementaux des projets d’investissement.

Au menu figurent également l’organisation et de l’appareil d’un certain nombre d’unités administratives dans trois provinces de Binh Duong, Hà Tinh et Bà Ria-Vung Tàu, la nomination des ambassadeurs du Vietnam pour la période 2018-2021. – VNA