Hanoi (VNA) – À l’occasion de la Journée internationale de la préparation aux épidémies, le 27 décembre, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a appelé le monde à unir ses forces pour relever les défis sanitaires à venir.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Photo: Xinhua/VNA



Le chef de l’ONU a rappelé les coûts catastrophiques de la pandémie de Covid-19 et averti que la Covid-19 ne sera pas la dernière épidémie ou pandémie que connaîtra l’humanité et que les futurs défis sanitaires pourraient dépasser les précédents en termes d’intensité et de gravité.En tant que communauté mondiale, nous devons tirer les dures leçons du Covid-19 et investir énergiquement dans des mesures de préparation, de prévention et de riposte face aux pandémies, a-t-il souligné.Pour le secrétaire général de l’ONU, il est donc important d’améliorer la surveillance pour détecter et suivre de près l’évolution des virus à potentiel épidémique ; de faire en sorte que les systèmes de santé soient plus résilients et soutenus par une couverture sanitaire universelle ; que les personnels de santé soient bien formés, bien équipés et bien rémunérés.Il faut par ailleurs que tous les pays aient un accès équitable aux vaccins, aux traitements, aux diagnostics et aux technologies qui sauvent des vies, a-t-il indiqué.Dans son message vidéo adressé au Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus a remercié le Vietnam d’avoir pris l’initiative de proposer la proclamation d’une Journée internationale de la préparation aux épidémies.Il a en même temps apprécié les engagements, les efforts, le rôle phare et la coopération du Vietnam pour un monde en bonne santé et plus sûr. Il a félicité le gouvernement et le peuple vietnamiens d’avoir contrôlé avec succès la crise de Covid-19.A cette occasion, le directeur général de l’OMS a demandé aux pays de se préparer aux futures épidémies et pandémies, affirmant que l’OMS accordera la priorité au soutien des pays pour améliorer leurs capacités sanitaires aux niveaux national et local.Le 7 décembre 2020, lors de sa 75e session, l’Assemblée générale de l’ONU a approuvé par consensus une proposition du Vietnam, co-parrainée par 112 pays, de proclamer le 27 décembre Journée internationale de la préparation aux épidémies.Cette journée internationale a pour objectif de rappeler l’importance de la coopération internationale et du multilatéralisme en réponse aux épidémies, ainsi que celui des organisation internationales et régionales, des partenariats et de la solidarité entre chaque individu, chaque communauté et chaque État à tous les stades de la gestion des épidémies. – VNA