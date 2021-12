Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – À l’occasion du 77e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et du 32e de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989), le 17 décembre, une délégation de l’ambassade du Vietnam, de la communauté des Vietnamiens et de représentants d'entreprises au Cambodge, dirigée par l'ambassadeur Nguyen Huy Tang, est allée brûler des bâtonnets d'encens au Monument de l'amitié Vietnam-Cambodge à Phnom Penh.

Dans la matinée du même jour, une délégation de l'Armée royale du Cambodge, conduite par le général Chieng Am, secrétaire d'État du ministère cambodgien de la Défense, est venue déposer des gerbes de fleurs au Monument de l'amitié Vietnam-Cambodge à Phnom Penh pour honorer les héros et martyrs morts pour la cause révolutionnaire.

Auparavant, le 9 décembre, l'Armée royale, le Front de solidarité pour le développement de la Patrie cambodgienne et les autorités de la province cambodgienne de Svay Rieng avaient tenu une cérémonie de mise en chantier du Monument de l'amitié Vietnam-Cambodge dans cette localité cambodgienne.

Pour célébrer la fondation de l'Armée populaire, les consulats généraux du Vietnam dans les provinces de Preah Sihanouk et de Battambang avaient organisé des cérémonies d'offrande d'encens commémorant les héros et martyrs vietnamiens. -VNA