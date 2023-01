Modèle de timbre célébrant les 50 ans de la signature des Accords de Paris. Photo: vnpost.vn



Hanoi (VNA) – Une collection de timbres pour célébrer les 50 ans de la signature des Accords de Paris sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam (1973-2023) sera émise le 27 janvier prochain par le ministère de l’Information et de la Communication et la Compagnie générale de la poste du Vietnam (Vietnam Post).

Cette collection visera à sensibiliser le public à l’importance des Accords de Paris, et à affirmer le patriotisme, l’autonomie, la résilience, la force de la grande union nationale, et à susciter l’aspiration à développer un pays prospère et heureux pour tous les Vietnamiens.

Elle comprend un modèle de format de 46 x 31 mm, à l’effigie de la table des négociations à Paris, vendu au prix de 4.000 dôngs et conçu par le peintre Nguyên Du. Cette collection sera vendue sur le réseau postal du 27 janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Cette collection de timbres viendra s’ajouter à une autre sur les Accords de Paris 1973, émise le 27 janvier 1975.

Le 27 janvier 1973, à Paris les Accords de Paris ont été solennellement conclus entre les États-Unis, la République démocratique du Vietnam, la République du Vietnam et le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam.

Ces accords de Paris ont mis fin à la guerre du Vietnam, apportant une victoire diplomatique stratégique au pays et ouvrant la voie à l’offensive générale du printemps 1975 et à la réunification nationale. – VNA