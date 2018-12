Prague, 9 décembre (VNA) - L'Association d'amitié République tchèque-Vietnam se tient aux côtés du Vietnam dans la défense de la souveraineté maritime et insulaire, a déclaré son président, Milos Kusy.

Nguyen Duy Nhien, président de l’Association des Vietnamiens en République tchèque prend la parole lors du Congrès. Photo : VNA



Ce dernier a fait cette déclaration lors du 22e congrès de l'Association d'amitié République tchèque-Vietnam tenu à Prague, en République tchèque, le 8 décembre, pour faire le point sur ses performances passées et définir de nouvelles tâches pour renforcer les liens traditionnels entre les deux nations.



Il a souligné les principales opérations de l’Association au cours des dernières années, notamment ses efforts pour aider les expatriés vietnamiens à s’intégrer à la société tchèque et pour promouvoir l’amitié bilatérale, notamment par le biais de campagnes de communication visant à sensibiliser la population tchèque à la culture et aux réalisations socio-économiques du Vietnam.



Selon M.Milos Kusy, pour les orientations prochaines, l’Association se concentrerait sur des activités concrètes pour célébrer le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la République tchèque et le Vietnam (1950-2020).



Il organisera davantage de campagnes de communication pour aider les Tchèques à mieux connaître l’amitié traditionnelle entre les deux pays et les contributions de la communauté des Vietnamiens en République tchèque, tout en aidant les étudiants vietnamiens à l’étranger et en créant des emplois pour la communauté vietnamienne, a-t-il ajouté.



Milos Kusy a annoncé qu’une conférence serait organisée pour montrer le soutien de l’Association à la cause du Vietnam de protéger sa souveraineté sur les mers et les îles.



Prenant la parole au congrès, le chargé d’affaires de l’ambassade du Vietnam, Mme Tran Thanh Huong a souligné que l’ambassade et la communauté des Vietnamiens en République tchèque apprécient hautement les sentiments et les activités de l’Association. Elle s'est engagée à coordonner étroitement et contribuer à ses activités futures en vue de renforcer les relations bilatérales.



Nguyen Duy Nhien, président de l’Association des Vietnamiens en République tchèque, a remercié l’assistance de l’Association d’amitié République tchèque-Vietnam en faveur de la communauté, en particulier pour la défense de leurs droits et intérêts légitimes, ainsi que pour l’organisation des activités caritatives et humanitaires pour aider la communauté.-VNA