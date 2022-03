Bangkok, 17 mars (VNA) - Le groupe des ministres de l'économie de l'ASEAN (AEM) souhaite améliorer les accords de libre-échange (ALE) existants et accélérer l'application du pacte commercial de partenariat économique régional global (RCEP) entre tous les membres, visant à relancer le l'économie régionale dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Dans un centre commercial en Thaïlande. Photo d'illustration : AFP/VNA

La directrice générale du Département thaïlandais des négociations commerciales, Auramon Supthaweetum, a déclaré que les ministres de l'Economie devraient discuter de la restauration de l'économie de l'ASEAN dans le contexte de la pandémie et des stratégies pour les relations économiques avec les pays non membres de l'ASEAN lors de la 28e réunion retraite de l'AEM, qui doit avoir lieu les 16 et 17 mars par visioconférence.Le Cambodge, en tant que président de la réunion, souhaite que tous les membres de l'ASEAN travaillent ensemble pour entamer des négociations visant à améliorer l'accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN et les ALE existants, en particulier l'ALE ASEAN -Australie-Nouvelle-Zélande, et accélérer l'application du RCEP pour tous les membres, dit-elle.En tant que plus grand ALE au monde mesuré par le PIB, le RCEP est entré en vigueur au début de cette année après avoir été ratifié par au moins six membres de l'ASEAN et trois autres pays signataires. Parmi les membres de l'ASEAN, seuls l'Indonésie, le Myanmar et les Philippines n'ont pas encore soumis leur ratification du RCEP au secrétariat de l'ASEAN.Ensemble, les 15 participants du RCEP représentent une population combinée de près de 2,3 milliards de personnes (30,2 % de la population mondiale), avec 33,6 % du PIB mondial et environ 30,3 % du commerce mondial.En 2021, le volume des échanges entre la Thaïlande et l'ASEAN a atteint 111 milliards de dollars, en hausse de 17,1% par rapport à l'année précédente.Sur le total, les exportations ont représenté 65 milliards de dollars, en hausse de 17,2 %, et les importations ont été évaluées à 45,8 milliards de dollars, en hausse de 16,9 % par rapport à 2020.- VNA