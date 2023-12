Photo d'illustration: baolaocai.vn



Lao Cai (VNA) - Le Comité populaire de Lao Cai a approuvé l’établissement de 117 sites pour assister les minorités ethniques dans la province dans l'application des technologies de l'information (TI) pour la période 2023-2030.



Ces sites visent à aider les gens issus des minorités ethniques à accéder aux informations sur les directives, politiques et lois du Parti et de l'État via Internet, à utiliser les services publics en ligne, ainsi qu’à étudier, à améliorer leurs qualifications, leurs connaissances et leurs compétences.



Le Comité populaire de Lao Cai a chargé le Service provincial de l'Information et de la Communication d'approuver la liste, le nombre et les données techniques des équipements à installer sur chaque site conformément aux instructions du ministère de l'Information et de la Communication.-VNA