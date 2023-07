Lors de la conférence de presse. Photo : VNA

L'événement a été organisé conjointement par le Département du développement des entreprises du ministère du Plan et de l'Investissement, le Centre pour la transformation numérique et les statistiques agricoles du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) au Vietnam dans le cadre d'un programme d'accompagnement des entreprises dans la transformation numérique pour la période 2021-2025.S'exprimant lors de l'événement, Nguyen Duc Trung, directeur adjoint du Département du développement des affaires, a déclaré que dans le contexte de l'ère numérique, l'économie numérique et la quatrième révolution industrielle se déroulent fortement. L'innovation et la transformation numérique sont considérées comme un moyen efficace de créer de nouvelles impulsions et valeurs pour le développement économique du pays, ainsi que d'améliorer la compétitivité des entreprises.Nguyen Duc Trung a souligné que la transformation numérique est devenue un problème urgent, en particulier dans la période post-COVID-19, car les impacts de la pandémie ont radicalement changé les habitudes des gens ainsi que l'ensemble de la société, obligeant les organisations, les individus et les entreprises à s'adapter.Le programme d'accompagnement des entreprises dans la transformation numérique sur la période 2021-2025 vise à renforcer la sensibilisation à la transformation numérique de toutes les entreprises, au moins 100.000 entreprises bénéficient d'un accompagnement technique sur la transformation numérique, au moins 100 entreprises soutenues sont des modèles typiques de transformation numérique réussie, établir un réseau d'experts comprenant au moins 100 organisations et individus à consulter, fournir des solutions pour favoriser la transformation numérique des entreprises et soutenir le développement de plateformes numériques.Selon le rapport annuel 2022 sur la transformation numérique de l'entreprise du Département du développement des affaires, la transformation numérique a montré des signes d'augmentation et de nombreuses entreprises ont réservé des budgets spécifiques pour la transformation numérique .-VNA