Une exploitation de fraises en serre dans le bourg de Sapa. Photo: Nguyen Tuan

Hanoï (VNA) - Situé dans le nord-ouest du Vietnam, le bourg de Sapa est un haut lieu touristique de la province de Lào Cai. Aujourd’hui, son agrotourisme est en pleine expansion.



L’exploitation de fraises en serre, que la coopérative de Thang Loi a mise en place au sein de la commune de Ta Phin, dans le bourg de Sapa, s’étend sur 2 hectares et accueille quotidiennement plus de 300 visiteurs. La visite ravit Nguyên Hai Nam, un touriste de Hanoï, parce qu’outre le plaisir de déguster sur place, il peut découvrir les méthodes de culture auprès des producteurs.



«C’est la troisième fois que je viens à Sapa et cette fois-ci j’ai décidé de visiter ce jardin de fraises. Je trouve que c’est formidable de pouvoir comprendre les diverses techniques de culture et de cueillir d’excellents produits», a-t-il fait savoir.



Dô Thuy Linh, chargée de la gestion du site s’est réjouie de la forte augmentation du nombre de visiteurs ces derniers temps.



«Les touristes voyagent de plus en plus nombreux, car tout le monde a déjà reçu la troisième dose de vaccins anti-Covid-19. Notre exploitation tourne à plein régime depuis le Têt», a-t-elle dit.



En ce moment, à Sapa, c’est aussi la saison du colza. Les touristes affluent vers les communes de Hoàng Liên et Ta Van pour admirer les vergers d’une beauté stupéfiante et prendre des photos. La visite des modèles d’élevage des moutons et de pisciculture apporte aussi des expériences inoubliables. Cependant, les sites doivent toujours veiller à prévenir l’épidémie.



«Nous avons demandé à nos employés d’appliquer les mesures pour prévenir, lutter et cohabiter avec l’épidémie, mais aussi pour relancer nos activités et accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions possibles», a souligné Nguyên Trung Kiên, directeur adjoint du site touristique de Cat Cat.