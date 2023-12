L’ Académie des sciences et technologies développe la peinture d'isolation thermique nano-réfléchissante. Photo: CESTI Hanoï (VNA) - L'Institut de technologie tropicale, relevant de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, a étudié et développé avec succès la peinture d'isolation thermique nano-réfléchissante pour mur extérieur.

Selon le prof agrégé Le Trong Lu, représentant de l'équipe de recherche de l'Institut de technologie tropicale, actuellement, ce produit est utilisé à la société par action pétrolière de Cai Lan à Quang Ninh, à l’entrepôt pétrolier 101 des Gardes-frontières à Tay Tuu, à l’entreprise pétrolière Petec Hoa Hiep à Da Nang, et à la résistance à la chaleur du toit de l'école francophone internationale Alexandre Yersin à Long Bien, à Hanoï.

La peinture, développée par l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, a été testée et appréciée par SuzukaFine Company, l'une des cinq plus grandes entreprises de peinture au Japon, pour avoir une réflectivité thermique plus élevée que d’autres produits sur les marchés national et international, a-t-il ajouté.

Le prof et Dr. Tran Dai Lam, directeur de l'Institut de technologie tropicale, a déclaré que la peinture d'isolation thermique nano-réfléchissante était une solution efficace et peu coûteuse pour lutter contre l'effet d'îlot de chaleur urbain, permettant d'économiser jusqu'à 40 % de l'énergie consommée par les équipements de refroidissement, d’éviter la perte de carburant et de produits chimiques volatils et contribuant à la garantie de la sécurité énergétique et à la réponse au changement climatique. -VNA