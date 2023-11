Le professeur Hoang Chi Bao présente des publications sur la pensée, la moralité et le style de vie du Président Hô Chi Minh, lors de la conférence. Photo : VNA

Tokyo (VNA) – L'ambassade du Vietnam au Japon a organisé le 15 novembre une conférence sur la vie et la carrière révolutionnaire du Président Hô Chi Minh pour la communauté vietnamienne au Japon.Lors de l’événement, l'ambassadeur vietnamien au Japon Pham Quang Hieu a souligné l’importance de la poursuite de la mise en œuvre du projet visant à honorer le Président Hô Chi Minh - héros de la libération nationale et grand homme de culture - auprès de la communauté internationale. Il a affirmé que cette conférence avait pour but de fournir aux Vietnamiens au Japon un aperçu plus profond de la vie et de la carrière révolutionnaire du Président Hô Chi Minh, les encourageant ainsi à continuer à suivre son exemple moral.Lors de la conférence, le professeur Hoang Chi Bao, expert principal et ancien membre du Conseil théorique central, auteur de nombreuses recherches sur la pensée de Hô Chi Minh, a raconté des histoires sur la vie du grand leader et son parcours à la recherche de la voie du salut national.Le professeur a également présenté des publications sur la pensée, la moralité et le style de vie du Président Hô Chi Minh, y compris son testament .-VNA