Hanoi (VNA) - Cinq séismes ont été enregistrés mercredi matin 7 février dans le district de Kon Plong, province de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre), selon le Centre d’alerte aux tsunamis et aux tsunamis de l’Institut de géophysique.

Carte de l'épicentre du quatrième séisme survenu dans le district de Kon Plong, dans la province de Kon Tum. Photo : Institut de géophysique Carte de l'épicentre du quatrième séisme survenu dans le district de Kon Plong, dans la province de Kon Tum. Photo : Institut de géophysique



Les séismes n’ont provoqué aucun risque de catastrophe puisque le séisme le plus puissant s’est produit à 10 h 11 min 50 s (heure de Hanoi) avec une magnitude de 4,0 et une profondeur focale d’environ 8,1 km.

Plus d’une heure plus tard, quatre autres tremblements de terre d’une magnitude de 3,3 se sont produits ; 2,8 ; 2,5 et 3,7 et une profondeur focale allant de 8,1 à 10,1 km.

Le Dr Nguyên Xuân Anh, directeur de l’Institut de géophysique de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, a déclaré que le centre d’information sur les tremblements de terre rapportait régulièrement les activités sismiques aux autorités et à la population locales.

L’institut continuera à surveiller et à traiter les données sismiques dans le district de Kon Plong, a-t-il ajouté.

Le responsable a appelé la population locale à rester calme et à suivre les instructions des autorités locales et des agences compétentes. Les gens doivent également renforcer leurs maisons et acquérir davantage de connaissances sur la prévention et la réponse aux tremblements de terre. – VNA