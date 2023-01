Hanoi (VNA) – Les agriculteurs du delta du Mékong contribuent à plus de 50% de la production de riz du pays et à 90 % des exportations de riz. Cependant, la qualité, l’efficacité, la compétitivité des produits et les revenus des riziculteurs de la région restent modestes.

Le delta du Mékong, grenier à riz du Vietnam. Photo: VNA

Pour augmenter la chaîne de valeur du riz, s’adapter au changement climatique et protéger l’environnement, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural développe un projet de production durable de 1 million d’hectares spécialisé dans la riziculture de haute qualité dans le delta du Mékong. Le projet devrait faire évoluer la riziculture pour qu’elle devienne un secteur de pointe de la production agricole avec une approche à valeurs multiples.Il s’agit également d’un programme visant à mettre en œuvre la résolution n°13-NQ/TW du 2 avril 2022 du Bureau politique sur l’orientation du développement socio-économique et le maintien de la défense et de la sécurité nationales dans le delta du Mékong d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2045. Il contribuera à la mise en œuvre de l’engagement du Vietnam lors de la COP26, impulsera la croissance de la production et protégera l’environnement.Dang Kim Son, ancien directeur de l’Institut de politique et de stratégie pour l’agriculture et le développement rural, a déclaré que dans le but de développer un projet de ce type, la production de riz doit être à grande échelle pour appliquer une mécanisation et une automatisation harmonieuses.Le professeur-Docteur Vo Tong Xuân, recteur honoraire de l’Université Nam Cân Tho, a déclaré que le Vietnam possède déjà de bonnes variétés de riz et qu’il est important de prêter attention à la manière d’organiser la production pour apporter de l’efficacité et assurer un développement durable.Il a ajouté que, pour que le projet fonctionne bien, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes et des politiques, car c’est ainsi qu’il est possible d’aider à trouver des marchés et à diversifier les produits, améliorant ainsi la valeur du riz vietnamien.Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Tran Thanh Nam, a déclaré qu’en plus des variétés de riz de haute qualité, la région doit garantir des processus de production durables, protéger l’environnement écologique et réduire les émissions de gaz à effet de serre.En outre, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural travaillera avec les localités du delta du Mékong, les associations industrielles, les entreprises de production et de commercialisation du riz et les coopératives pour déterminer les zones de production de déploiement spécifiques pour la production de riz. Cela encouragera les entreprises, les coopératives et les autorités locales du delta du Mékong à participer à la mise en œuvre du projet. – VNA