La rivière Saigon "raconte des histoires"

De nombreuses activités sportives, culturelles et artistiques uniques et impressionnantes ont lieu sur la rivière Saigon, le quai Binh Dong, le canal Thi Nghe... dans le cadre du Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville en 2023. Elles ont laissé une forte impression auprès des habitants locaux et des touristes.