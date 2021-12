L'aéroport international d'Incheon, à Séoul. Photo: trbusiness.com

Hanoï (VNA) - L'Organisation sud-coréenne du Tourisme au Vietnam - KTO Vietnam a organisé le 21 décembre, un webinaire de promotion du tourisme MICE en République de Corée (Korea MICE Webinar). Plus de 500 agences de voyages, agences médias et entreprises vietnamiennes y ont participé.

KTO Vietnam a informé de nouveaux circuits du tourisme MICE (réunions, incentives, conférences et expositions) en République de Corée, de programmes promotionnels, de politiques de visa pour préparer l'ouverture des lignes aériennes internationales ainsi que de la promotion du tourisme sud-coréen au Vietnam.

Outre des souvenirs, les visiteurs vietnamiens en République de Corée en grands groupes lors de voyages à forfait recevront une aide financière s'élevant à 50.000 wons chacun.

Entre 2015 et 2019, la République de Corée a été élue parmi les trois premières destinations du tourisme MICE dans le monde par l'Union des associations internationales (UAI).

Le programme Korea Unique Venue a également été présenté, avec 39 espaces événementiels uniques en République de Corée.

En 2022, le Vietnam et la République de Corée célébreront le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Non seulement la KTO mais aussi le gouvernement sud-coréen souhaite relancer les activités d'échange culturel et touristique lorsque les deux pays seront prêts à rouvrir, a déclaré le représentant en chef de la KTO Vietnam, Park Jong-sun. -VNA