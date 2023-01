Vientiane, 11 janvier (VNA) - Les principaux journaux du Laos ont publié le 11 janvier des éditoriaux mettant en lumière la visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone (gauche) préside la cérémonie d’accueil de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Dans un éditorial en première page, Pasaxon, l'organe officiel du Parti révolutionnaire populaire lao, a déclaré que la visite des 11 et 12 janvier, effectuée à l'invitation du Premier ministre lao Sonexay Siphandone, vise à renforcer la grande amitié, la solidarité particulière et coopération intégrale entre les deux pays.Il a noté que 2022 était une année importante car elle a été désignée comme l'Année de la solidarité et de l'amitié Laos-Vietnam, marquant le 60e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques et les 45 ans depuis la signature de leur traité d'amitié et de coopération.Les relations diplomatiques ont eu 60 ans l'an dernier, mais la solidarité entre le Laos et le Vietnam est bien plus ancienne que cela, surtout après la fondation du Parti communiste indochinois en 1930, selon le journal.Après plusieurs décennies, les relations particulières Laos - Vietnam sont devenues de plus en plus intenses et efficaces dans tous les domaines, notamment en matière politique, diplomatique, de défense et de sécurité. Les liens économiques et commerciaux se sont également avérés fructueux, le Vietnam restant le troisième grand investisseur étranger et partenaire commercial du Laos.En 2023, les deux pays continueront de renforcer la coopération intégrale et de s'entraider dans le développement socio-économique afin de générer de réels avantages pour leur peuple, selon Pasaxon.Pendant ce temps, Pathet Lao, un journal de l'agence de presse lao (KPL), a écrit dans son article que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh affirme une fois de plus la volonté constante des deux Partis, États et peuples du Laos et du Vietnam de maintenir leurs relations étroites et la confiance mutuelle, qui sont si rares dans le monde d'aujourd'hui.L'article a également souligné l'Année de solidarité et d'amitié 2022, lorsqu'un grand nombre d'activités ont eu lieu dans les deux pays pour célébrer les 45 ans depuis la signature du Traité d'amitié et de coopération et le 60e anniversaire des relations diplomatiques, et pour honorer les deux pays pour un soutien précieux les uns pour les autres à travers l'histoire.Pathet Lao a ajouté que la solidarité, l'amitié et la fraternité entre les peuples lao et vietnamien ont été éprouvées par des luttes et sont devenues le facteur décisif de leurs combats pour le salut national.En conclusion de l'éditorial, le journal a souhaité que l'amitié traditionnelle, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam se développent au fil des jours. - VNA