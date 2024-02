La conférence de presse sur l'organisation de Q-FAIR 2024. Photo : nhandan.vn



Binh Dinh (VNA) – La province de Binh Dinh (Centre) organisera du 9 au 12 mars la première Foire internationale du matériel du mode de vie en plein air à Quy Nhon (Q-FAIR 2024), a annoncé Le Minh Thien, président de l'Association du bois et de produits forestiers de Binh Dinh lors d’une conférence de presse, tenue le 28 février.

La foire rassemblera plus de 1 000 stands de plus de 100 entreprises nationales et des stands de 6 pays et territoires à travers le monde, avec des espaces d'exposition principaux : objets en bois pour la décoration intérieure et extérieure, bois brut, accessoires, peinture, accessoires de la filière bois, zone pour maisons en bois, zone pour des machines et équipements au service de la transformation et de la production du bois…

Selon le Comité d'organisation, durant la foire, il y aura des événements tels que la réunion de l'industrie du bois pour le premier trimestre 2024, des séminaires thématiques sur la promotion du commerce et des exportations de bois et sur la technologie de transformation du bois, l'expansion du commerce avec les usines de transformation du bois…

C'est la première fois que le Vietnam organise une foire internationale du matériel du mode de vie en plein air. La foire sera annuellement organisée en mars. -VNA