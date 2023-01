Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a dévoilé le 6 janvier à Hanoï la Planification des ressources en eau pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050.



Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Le Cong Thanh, a rappelé que cette Planification avait été approuvée par le Premier ministre en décembre 2022. Il a appelé les organes compétents à collaborer étroitement avec son ministère pour élaborer et mettre en œuvre des plans cohérents, en vue d’une exploitation, d'une utilisation et d'une protection efficaces des ressources en eau.



La Planification des ressources en eau est l'une des bases pour l'élaboration des plans sectoriels nationaux, régionaux et provinciaux d'exploitation et d'utilisation de l'eau. Elle vise une utilisation économique, efficace, équitable, raisonnable et polyvalente de la ressource, en assurant la sécurité nationale en la matière, la protection de l'environnement et l’adaptation au changement climatique.

Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a coopéré avec la Banque mondiale, l'Australie, la France, de nombreuses organisations et spécialistes vietnamiens et étrangers, par le biais de réunions techniques, pour échanger des expériences dans le processus d’élaboration de cette Planification.-VNA