Hanoi (VNA) - La 16e Journée du Vesak de l’ONU 2019 s’est achevée mardi 14 mai à la pagode Tam Chuc, dans le district de Kim Bang, dans la province de Hà Nam (Nord), avec l’adoption de la Déclaration de Hà Nam qui promeut la paix et l’harmonie et les progrès pour tous.

Le vénérable Thich Thanh Nhiêu, vice-président permanent du conseil d’administration de l’EBV lors de la cérémonie de clôture. Photo : VNA

Des dirigeants bouddhistes internationaux, des délégués, des érudits et des dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement vietnamiens ont assisté à la cérémonie de clôture.



Dans son allocution, le vénérable Thich Thanh Nhiêu, vice-président permanent du conseil d’administration de l’Eglise bouddhique du Vietnam (EBV), a souligné le thème de la 16e édition - "Approche bouddhiste du leadership mondial et des responsabilités partagées pour des sociétés durables", indiquant que cet événement contribue à la réalisation des objectifs de l’ONU à atteindre à l’horizon 2030.



Le succès de la célébration de la 16e Journée du Vesak de l’ONU 2019 aidera l’EBV à renforcer sa coopération et son amitié avec la communauté bouddhiste mondiale, a-t-il déclaré. Des dirigeants bouddhistes internationaux, des délégués, des érudits et des dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement vietnamiens ont assisté à la cérémonie de clôture.Dans son allocution, le vénérable Thich Thanh Nhiêu, vice-président permanent du conseil d’administration de l’Eglise bouddhique du Vietnam (EBV), a souligné le thème de la 16e édition - "Approche bouddhiste du leadership mondial et des responsabilités partagées pour des sociétés durables", indiquant que cet événement contribue à la réalisation des objectifs de l’ONU à atteindre à l’horizon 2030.Le succès de la célébration de la 16e Journée du Vesak de l’ONU 2019 aidera l’EBV à renforcer sa coopération et son amitié avec la communauté bouddhiste mondiale, a-t-il déclaré.

Le vénérable Phra Brahmapundit, président du Conseil international pour la Journée du Vesak, lors de la cérémonie de clôture. Photo : VNA

Pour sa part, le vénérable Phra Brahmapundit, président du Conseil international pour la Journée du Vesak, a qualifié les célébrations de trois jours de "temps merveilleux ensemble", grâce à l’hospitalité et à la générosité du gouvernement, de l’EBV et du peuple vietnamien.



"La célébration du Vesak 2019 a été un grand succès. D’après nos observations, vous avez établi un standard plus élevé de célébration du Vesak cette fois-ci", a-t-il déclaré.



Il a profité de l’occasion pour féliciter l’EBV d’avoir organisé cet événement et a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple vietnamiens, partageant que "nous passons tous un bon moment et nous gardons un bon souvenir du Vietnam". Pour sa part, le vénérable Phra Brahmapundit, président du Conseil international pour la Journée du Vesak, a qualifié les célébrations de trois jours de "temps merveilleux ensemble", grâce à l’hospitalité et à la générosité du gouvernement, de l’EBV et du peuple vietnamien."La célébration du Vesak 2019 a été un grand succès. D’après nos observations, vous avez établi un standard plus élevé de célébration du Vesak cette fois-ci", a-t-il déclaré.Il a profité de l’occasion pour féliciter l’EBV d’avoir organisé cet événement et a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple vietnamiens, partageant que "nous passons tous un bon moment et nous gardons un bon souvenir du Vietnam".

Le vice-Premier ministre permanent vietnamien Truong Hoa Binh lors de la cérémonie de clôture de la 16e Journée du Vesak de l’ONU 2019 . Photo : VNA

Le vice-Premier ministre permanent vietnamien Truong Hoa Binh a souligné en clôture les résultats de la 16e Journée du Vesak de l’ONU 2019, y compris l’adoption de la Déclaration de Hà Nam, des exposés sur divers sujets, la contribution d’observations encourageantes et le partage d’expériences d’érudits internationaux et locaux et de dirigeants bouddhistes.



"La 16e Journée du Vesak de l’ONU 2019 est le rendez-vous pour nous pour partager notre passion pour la promotion de la paix, du bonheur et des progrès", a-t-il déclaré.



Au cours des 30 dernières années de "Dôi moi" (Renouveau), le Vietnam a toujours garantit la liberté de religion, ce qui a contribué à l’édification et au développement de la nation, a-t-il souligné.

Programme artistique célébrant le succès de la 16e Journée du Vesak de l’ONU 2019. Photo : VNA

La 16e Journée du Vesak de l’ONU 2019 a réuni 1.650 délégués internationaux de 112 pays et territoires du monde entier. Il s’agit de la troisième fois que le Vietnam, pays de tradition bouddhiste, accueille cet événement après deux éditions précédentes à Hanoi en 2008 et dans la province de Ninh Binh (Nord) en 2014. La 16e Journée du Vesak de l’ONU 2019 a réuni 1.650 délégués internationaux de 112 pays et territoires du monde entier. Il s’agit de la troisième fois que le Vietnam, pays de tradition bouddhiste, accueille cet événement après deux éditions précédentes à Hanoi en 2008 et dans la province de Ninh Binh (Nord) en 2014.

Le "Vesak", jour de la pleine lune du mois de mai, est le jour le plus sacré pour des millions de bouddhistes à travers le monde. C’est le Jour du Vesak, il y a 2.500 ans, en 623 avant Jésus Christ, que le Bouddha est né. C’est également le Jour du Vesak que le Bouddha a atteint l’état d’illumination et c’est le Jour du Vesak que le Bouddha est décédé dans sa quatre-vingtième année.



L’Assemblée générale, par sa résolution 54/115 de 1999, considère que, en célébrant cette Journée, l’Organisation salue la contribution que le bouddhisme, l’une des plus vieilles religions du monde, apporte depuis plus de 2.500 ans et continue d’apporter à la spiritualité de l’humanité. – VNA