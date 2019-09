Des touristes et pèlerins caodaïstes participent à la grande fête du Palais Dieu Tri au Saint-Siège caodaïste à Tay Ninh. Photo: VNA

Tay Ninh (VNA) – Plus de 100.000 touristes et pèlerins caodaïstes se sont réunis au Saint-Siège caodaïste dans la province de Tây Ninh (Sud) pour participer à la grande fête du Palais Dieu Tri 2019 qui a commencé samedi soir le 13 septembre, à l’occasion de la fête de la Mi-Automne.



S’exprimant à cette occasion, le Cardinal Thuong Tam Thanh, chef du Conseil exécutif du Saint-Siège caodaïste de Tay Ninh, a appelé les dignitaires et fidèles à mener une bonne vie religieuse et civique, à s'unir, à mener une vie saine, à participer activement aux programmes de réduction de la pauvreté et aux activités caritatives, à s'entraider dans les difficultés.

Cette fête a lieu chaque année le 15e jour du 8e mois lunaire afin de rendre hommage aux Grand-Père et Grand-Mère du Palais Dieu Tri, ainsi que de prier pour un temps clément, la prospérité et la paix.

Le caodaïsme a été fondé en 1926. Cette religion vietnamienne est caractérisée par un syncrétisme où se fondent bouddhisme, confucianisme et christianisme. Elle recense actuellement plus de 46.000 fidèles dans l'ensemble du pays. -VNA