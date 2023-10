La fête de la danse du feu des Pà Then

La fête de la danse du feu est depuis longtemps une tradition culturelle particulière des Pa Then vivant dans les provinces de Ha Giang et Tuyen Quang. Cette activité spirituelle exprime leur croyance envers les esprits, les forces surnaturelles et le pouvoir extraordinaire de l'homme pour surmonter toutes les difficultés de la vie.