Le consulat général du Vietnam à Sydney en Australie a organisé le 18 février le programme "Printemps au pays natal 2024" sur le thème "Le Têt des trois régions", reproduisant les coutumes du Nouvel An lunaire du Nord, du Centre et du Sud du Vietnam.

A l’occasion du Nouvel An lunaire du Dragon et du 74e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam – Russie, des étudiants vietnamiens de l’Université technique d’Etat de Moscou (Bauman) ont organisé le 16 février un programme d'échange culturel, artistique et culinaire.