Hanoï (VNA) - Le rythme de croissance économique et la transformation numérique rapide au Vietnam et en Inde ont généré d'énormes opportunités pour les deux pays de faire de plus grands progrès dans la coopération économique, a déclaré l'ambassadeur indien au Vietnam Sandeep Arya.

Des entreprises vietnamiennes ont participé à la 41e foire commerciale internationale de l'Inde en novembre 2022. Photo : VNA

Lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à l'occasion du Nouvel An lunaire du Chat 2023 (Têt traditionnel), le diplomate indien a souligné que le Vietnam était considéré comme l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde et que ses réalisations économiques étaient extrêmement impressionnantes. Il a prédit que l'économie vietnamienne pourrait croître aux alentours de 6,8% en 2023.

L'Office général des statistiques du Vietnam a récemment signalé que le Produit intérieur brut (PIB) du pays avait augmenté de 8,02 % en 2022, le rythme annuel le plus rapide depuis 1997. Ce chiffre est supérieur à l'objectif de croissance officiel de 6,0 à 6,5 % et à une croissance de seulement 2,58 % en 2021 en raison des impacts causés par la pandémie de COVID-19.

Le ministre indien de la Défense Rajnath Singh (à droite) passe en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire du Vietnam lors de sa visite officielle au Vietnam. Photo : VNA

"L'histoire de la croissance et les réalisations économiques du Vietnam font vraiment des vagues dans le monde entier", a souligné Sandeep Arya. Il a révélé qu'avant de prendre ses fonctions au Vietnam, il avait rencontré des dirigeants et des représentants d'entreprises indiennes qui avaient montré leurs sentiments particuliers pour le Vietnam, leurs impressions face à la croissance économique du Vietnam et leur soutien à l'intensification de la coopération avec cette nation d'Asie du Sud-Est.

Le Vietnam se porte si bien, a-t-il dit, qu'un élan a été généré en termes de croissance économique, de commerce extérieur et d'attraction d'investissements directs étrangers, et d'autres indicateurs économiques, montrant que le Vietnam sera une destination prometteuse dans les années à venir.

Selon l'ambassadeur, il y a amplement de la place pour que son pays et le Vietnam fassent d'importants progrès de coopération à l'avenir. Il a suggéré de maintenir les mécanismes de travail conjoints et les sous-commissions commerciales entre les deux gouvernements pour explorer ces opportunités, envisager des possibilités de coopération dans les domaines du développement des infrastructures, de la technologie numérique, des technologies financières, de l'exploration gazo-pétrolière, des technologies de défense et des liaisons maritimes directes.

Photo : VNA

"Si nous regardons l'attraction des IDE et d'autres indicateurs économiques pour les deux pays, l'Inde et le Vietnam vont être des leaders en termes de croissance économique mondiale, il y a donc d'énormes opportunités pour les deux pays de faire plus en termes de collaboration commerciale, et d'investissement, de coentreprise et dans divers autres domaines connexes, tels que l'agriculture, la transformation des aliments et l'énergie", a-t-il affirmé.

L'ambassadeur indien au Vietnam Sandeep Arya. Photo : VNA

L'ambassadeur a montré son optimisme quant à l'avenir brillant des relations bilatérales, précisant qu'avec une base solide d'amitié traditionnelle de longue date, les deux pays ont des modèles économiques et une expérience supplémentaires à partager l'un avec l'autre. Les perspectives sont "brillantes" pour l'Inde et le Vietnam d'élargir leurs relations, a souligné Sandeep Arya. "L'année prochaine, nous examinerons trois ou quatre piliers des relations qui sont déjà bien établies, dont le commerce et l'investissement, la défense et la sécurité, et les échanges entre les peuples", a-t-il déclaré.

Le diplomate indien a souligné que les relations diplomatiques fructueuses entre le Vietnam et l'Inde sont profondément enracinées sur la base d'une forte confiance politique, d'un sentiment de solidarité, d'une compréhension et d'un soutien mutuels. "Les relations bilatérales sont en fait excellentes", a-t-il déclaré, ajoutant qu'elles servaient de base solide pour faire progresser leur coopération sur de nombreux piliers, notamment la politique, l'économie et le commerce, la défense et la sécurité, la culture et le tourisme dans les années à venir.

Le diplomate a déclaré qu'il y a beaucoup de nouvelles idées qu'il a l'intention d'explorer et de discuter avec les autorités du Vietnam, affirmant que l'Inde et le Vietnam disposent d'une base vraiment solide pour avancer dans les années à venir.

Sandeep Arya a déclaré qu'il était très enthousiaste à l'idée de ce qu'il vivra et verra par lui-même au Vietnam lors du prochain festival du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel). Il a profité de l'occasion pour adresser ses meilleurs vœux aux dirigeants et au peuple du Vietnam, souhaitant au pays beaucoup de succès et de prospérité pour l'année à venir. -VNA