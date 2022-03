Hanoi (VNA) – La secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, s’est rendue vendredi 25 mars à l’Académie diplomatique du Vietnam (ADV) où elle a co-inauguré la Salle francophone, saluant un symbole de la coopération entre l’OIF et l’ADV.

La secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, et la directrice par intérim de l’Académie diplomatique du Vietnam, Pham Lan Dung, inaugurant la Salle francophone à Hanoi, le 25 mars. Photo : VNA

Le Vietnam est actuellement l’un des pôles de la Francophonie et de la langue française en Asie du Sud-Est. De plus, il est un pays avec une économie dynamique et reçoit une grande attention de nombreux pays africains, a-t-elle indiqué.En 2022, sur 112 pays et territoires, 321 millions (Statistiques par pays- extrait LFDM-2022) de personnes sont capables de s’exprimer en français, dont 255 millions de locuteurs quotidiens. Avec 88 États et gouvernements membres, la Francophonie représente un énorme potentiel économique, produisant 16% du PIB mondial et affichant une croissance annuelle de 7%.À travers les rencontres d’affaires organisées dans le cadre de sa première Mission économique et commerciale au Vietnam, l’OIF entend apporter à ses États et gouvernements membres, dont le pays d’accueil en premier lieu, un fort et concret appui à la coopération pour une reprise économique francophone résiliente et durable post-Covid-19. – VNA