La baie d’Ha Long - archipel de Cat Ba, un merveilleux patrimoine mondial

Couvrant une superficie de 1.553 km², cette merveille de la nature compte près de 2 000 îles et îlots dont 90% sont calcaires, qui émergent des eaux en atteignant parfois 100 m de haut, et qui abritent de nombreuses grottes. Sa beauté pittoresque, son importance archéologique et géologique, ses liens culturels et historiques font de la baie d'Ha Long l’un des lieux les plus populaires du Vietnam. Sa zone tampon réunit sur plus de 350 km² plus de 700 îles et îlots. Photo: VNP