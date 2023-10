Hô Chi Minh-Ville, 11 octobre (VNA) - La 3e Exposition internationale de l'aviation du Vietnam (VIAE 2023) s'ouvre le 11 octobre à Hô Chi Minh-Ville, avec une exposition et une série de symposiums sur la création d'opportunités de partenariat, d'expansion commerciale et d'investissement.

La 3e Exposition internationale de l'aviation du Vietnam (VIAE 2023) s'ouvre le 11 octobre à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ouvert jusqu'au 13 octobre, il rassemble environ 200 stands répartis dans plus de 100 unités, présentant une gamme diversifiée de modèles d'aviation privée et civile, de technologies de sécurité, d'intérieurs d'avions, de pièces de rechange et d'équipements d'aviation et de matériaux aérospatiaux. Certains participants présentent des avions et des systèmes sans pilote, des systèmes de défense aérienne et des équipements de surveillance.Lors de l'exposition, les compagnies aériennes vietnamiennes seront rejointes par des entreprises des États-Unis, du Canada, de Russie, d'Europe et d'Asie. Airbus, l'un des plus grands constructeurs aéronautiques au monde, est également présent.Luong Thi Xuan, fondateur et PDG de la société vietnamienne d'exposition aéronautique, a déclaré que VIAE avait pour objectif d'introduire des produits et des technologies aéronautiques sur le marché vietnamien, de mettre en relation les investisseurs et les experts internationaux et de proposer des solutions pour promouvoir le développement durable de l'industrie aéronautique vietnamienne.Sa série de séminaires spécialisés cette année devrait se concentrer sur divers sujets, notamment l'état actuel de l'industrie aéronautique vietnamienne, la demande en matière d'opérations aériennes et de normes aéroportuaires, les exigences en matière d'avions de nouvelle génération, la demande de main-d'œuvre aéronautique sur deux décennies et l'écosystème aéronautique. - VNA