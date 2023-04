Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue à l'aéroport international de Noi Bai avant son départ pour Cuba. Photo: VNA

La Havane (VNA) - La visite officielle du président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue à Cuba du 18 au 23 avril marquera un jalon particulièrement important dans les bonnes relations traditionnelles Vietnam-Cuba, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam à Cuba Le Thanh Tung.



Lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), Le Thanh Tung a souligné l'importance de cette visite de l'un des plus hauts dirigeants du Vietnam à Cuba. Il s'agira de la visite la plus longue avec le plus grand nombre d'activités officielles concernant tous les domaines, de la politique à l’économie.



Cette visite intervient dans le contexte où les deux pays préparent de nombreuses activités pour commémorer le 50e anniversaire de la visite du dirigeant Fidel Castro dans la zone libérée du Sud Vietnam à Quang Tri (septembre 1973) et le 60e de la création du Comité cubain de solidarité avec le Sud Vietnam (25 septembre 1963).



Notamment, Vuong Dinh Hue sera le premier haut dirigeant étranger à prononcer un discours lors d’une séance plénière de la session spéciale de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba après les élections générales du 26 mars. Cela montre la solidarité fraternelle, la coopération intégrale et la confiance mutuelle entre les Partis, les États et les peuples des deux pays. Cette visite apportera certainement une contribution importante au renforcement, à la consolidation, à l'élargissement et à l'approfondissement des relations Vietnam-Cuba en tous domaines, a souligné l'ambassadeur vietnamien.



Dans le cadre de sa visite officielle à Cuba, Vuong Dinh Hue aura un entretien et des entrevues avec les dirigeants du Parti et de l'État de Cuba, participera à un forum d'affaires, à l'inauguration de plusieurs projets de coopération et d'investissement du Vietnam dans la Zone spéciale de développement de Mariel et à des activités de célébration d'événements historiques entre les deux pays, rencontrera des organisations d'amitié de Cuba, etc.



A cette occasion, les deux parties signeront un grand nombre de conventions et de programmes de coopération. Notamment, les présidents des organes législatifs des deux pays signeront un accord de coopération interparlementaire, créant un cadre de coopération très spécifique, a fait savoir Le Thanh Tung.

L'ambassadeur du Vietnam à Cuba Le Thanh Tung. Photo: VNA

Les organes législatifs des deux pays prendront également des mesures pour contribuer davantage aux relations de coopération, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, des sciences et technologies, de la culture, des sports, des soins de santé, etc., a-t-il ajouté.



Concernant l'économie, le commerce et l'investissement, les entreprises vietnamiennes s'intéressent de plus en plus au marché cubain. Le nombre croissant de projets d'investissement entre les deux pays ces dernières années est une illustration du développement continu des relations de coopération intégrale sur la base de l'amitié fraternelle et de la confiance mutuelle totale entre les dirigeants et les peuples des deux pays, a estimé l'ambassadeur vietnamien. -VNA