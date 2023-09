Lai Xuan Mon, chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation du Parti (4e de gauche à droite). Photo: baotintuc



Ottawa (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail au Canada du 18 au 19 septembre, une délégation de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation du Parti conduite par son chef adjoint Lai Xuan Mon, a eu une séance de travail avec le centre d'innovation MaRS du Canada - l'écosystème d'innovation le plus important en Amérique du Nord.



Selon Lai Xuan Mon, c'était une bonne occasion de renforcer le partenariat intégral entre le Vietnam et le Canada, notamment dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation. Il a également émis le souhait d'élargir la coopération en matière de recherche et d'échange d'expériences dans la culture, l'éducation et la communication extérieure..., avec le centre MaRS ainsi qu'avec les organismes de planification des politiques et de gestion de l'Ontario.



Yung Wu, directeur général de MaRS, a répondu aux questions de la délégation vietnamienne concernant les activités de connectivité, d'agrégation et de soutien aux milliers d'entreprises scientifiques et technologiques du Canada pour relever de grands défis auxquels la société est confrontée.



Le Canada est considéré comme l'un des pays leaders mondiaux en sciences et technologies. C'est également l'un des domaines prioritaires de la Déclaration commune des deux pays sur l'établissement du partenariat intégral en 2017.



Le Vietnam déploie activement le plan de développement de ses relations avec le Canada pour la période 2020-2025, axé sur les sciences et les technologies, conformément à la décision n°30/QD-TTg du Premier ministre datée du 7 mai 2020. -VNA