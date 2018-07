La cérémonie d'inauguration de Vincom Plaza Son La. Photo: baosonla.org.vn



Son La (VNA) – Vincom Plaza Son La, premier centre commercial du Vingroup à Son La, a été inauguré le 14 juillet.

Implanté sur une superficie de plus de 12.000 m2, rue Truong Chinh, arrondissement de Quyet Thang, ville de Son La, Vincom Plaza Son La comprend quatre étages et un sous-sol avec un supermarché Vinmart, un supermarché de distribution de produits technologiques et électroniques VinPro, un complexe cinématographique, de nombreux magasins et restaurants...

Ce centre commercial est inscrit dans le cadre d'un projet de construction de centre commercial et d’appartements dans la ville de Son La, qui a été lancé en mai 2017, représentant un investissement total de 572 milliards de dongs.

« Le projet de Vingroup contribuera au développement socio-économique local et à aider Son La à devenir une ville de seconde classe d’ici 2020 », a déclaré Nguyen Quoc Khanh, vice-président du Comité populaire provincial. -VNA