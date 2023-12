L'immobilier est un canal d'investissement majeur, la technologie contribuera à aider les investisseurs à se sentir plus en sécurité. Photo: tuoitre.vn

Hanoï (VNA) – De nombreux experts affirment que l'application des technologies de l'information au secteur immobilier sera une tendance future, permettant de faciliter le rapprochement des parties prenantes. Les entreprises et les produits technologiques devront changer la trajectoire du marché immobilier vietnamien.



Le Vietnam présente de nombreux avantages pour développer la technologie numérique dans le secteur immobilier, car les utilisateurs de smartphones représentent environ 93-95% des plus de 140 millions d'utilisateurs de téléphones. De plus, la demande de logements dans le pays est toujours très importante.



Duong Thuy Dung, directrice senior de CBRE Vietnam, constate que ces dernières années, les investisseurs ont eu tendance à appliquer les applications numériques pour commercialiser leurs produits.



Selon le rapport et l'indice de confiance des consommateurs immobiliers vietnamiens de batdongsan.com.vn, les Vietnamiens sont de plus en plus enclins à utiliser le numérique dans leurs activités d'achat et de vente de biens immobiliers. Actuellement, jusqu'à 72% des acheteurs choisissent un bien immobilier en ligne et 60% négocient les prix en ligne… Par conséquent, dans le contexte actuel, les entreprises immobilières se concentrent sur la transformation numérique de leurs activités.

Photo d'illustration: VNA





Le docteur Can Van Luc, économiste en chef de BIDV, estime que la transformation numérique aidera les entreprises à réduire leurs coûts de transaction et de gestion et à accroître leur accès au marché. La technologie contribuera à améliorer l’expérience client, à optimiser les processus opérationnels et contribuera grandement à la transparence du marché.



Fin octobre à Hanoï, le réseau de coopération en matière de courtage immobilier technologique OneHousing et sa plateforme technologique pour les transactions immobilières ont été officiellement lancés, avec le parrainage de l'Association des agents immobiliers du Vietnam (Vietnam Association of Realtors – VARS).



Le réseau OneHousing fonctionne selon un modèle d'économie de partage, dans lequel les agents immobiliers ayant des informations sur des offres ou des demandes peuvent se rencontrer, faire correspondre leurs besoins et conclure des transactions...



OneHousing est une illustration de l’application des technologies dans le processus de transaction immobilière, aux côtés de la réalité virtuelle ou de l’intelligence artificielle.



Les experts recommandent aux entreprises immobilières de se concentrer sur l’investissement dans les nouvelles technologies. Cela bénéficiera aussi bien aux entreprises et aux acheteurs, et contribuera à la transparence du marché pour un développement durable…-VNA