Huê (VNA) – L’application de services urbains intelligents Hue-S de la province de Thua Thiên-Huê a remporté l’année dernière le prix des produits de technologie numérique «Make in Vietnam». Hue-S contribue à la mise en place d’une gouvernance participative et moderne dans l’ancienne capitale vietnamienne.

Photo: ictvietnam.vn



Hue-S est une application mobile qui offre un large éventail de services au sein d’une même plateforme. Elle comporte donc des services urbains intelligents proposés aux entreprises et à la population, mais aussi des outils permettant à l’autorité provinciale de mettre en place une gouvernance numérique.

Bùi Hoàng Minh, directeur du Centre de surveillance et d’exploitation urbaine intelligente, apprécie l’efficacité de Hue-S. «C’est l’une des solutions technologiques que notre centre utilise pour proposer des services intelligents à la population et aux entreprises. Elle permet notamment de détecter les infractions automatiquement et de les signaler aussitôt aux agences compétentes pour traitement. C’est très efficace», dit-il.

Hue-S permet aux habitants de signaler des infractions ou simplement d’exprimer des préoccupations sur telle ou telle question tout en aidant les organes compétents à intervenir à temps et à traiter rapidement les problèmes.

À ce jour, Hue-S a aidé à traiter plus de 80.000 plaintes. Le taux de satisfaction a atteint près de 80%. Les habitants peuvent envoyer leurs plaintes sous forme de photos, d’enregistrements audio ou de clips vidéo.

Grâce à l’application Hue-S, le temps de traitement des infractions a été réduit de 60-70%, voire de 90% dans certain cas. Or, auparavant, pour signaler une affaire, les formalités à remplir étaient très compliquées.

De plus, en installant Hue-S sur leur smartphone, les habitants peuvent accéder à des informations sur l’aménagement du territoire, les incidents électriques, la qualité de l’air, les conditions de circulation, les urgences, les catastrophes naturelles, les maladies. Hue-S aide donc à accélérer la transformation numérique dans les domaines de l’éducation, de la santé, du tourisme, en améliorant la qualité de vie de la population.

Connecté avec de nombreuses entreprises, Hue-S permet à ses utilisateurs de payer leurs fractures d’électricité et d’eau, de réserver un taxi en ligne ou simplement de rechercher une ligne de bus. Bùi Hoàng Minh, le directeur du Centre de surveillance et d’exploitation des villes intelligentes, estime que l’application peut encore être perfectionnée…

Bùi Hoàng Minh, directeur du Centre de surveillance et d'exploitation des villes intelligentes. Photo: huedita.vn

«Nous continuerons à appliquer de nouvelles technologies pour améliorer la qualité de nos services urbains intelligents. Mais Hue-S sera perfectionnée et mise à jour régulièrement, l’idée étant de la connecter avec des plateformes numériques nationales de services urbains intelligents. Nous envisageons également de renforcer le paiement en ligne avec Hue-S, et attribuant à chaque utilisateur un compte numérique», fait-il savoir.

Hue-S a été exploitée une première fois à titre expérimental en juin 2018 et officiellement mise en service en mai 2019. Cette application renforce l’interaction entre l’administration, les entreprises et la population en proposant des dizaines de services urbains intelligents. Plus de 4 ans après sa création, Hue-S a été téléchargée plus de 900.000 fois, devenant ainsi une application populaire dans la province de Thua Thiên - Huê.

La province s’est fixée pour objectif que d’ici 2025, 50% des utilisateurs d’appareils mobiles auront accès aux services numériques: Hue-S devrait y contribuer… - VOV/VNA