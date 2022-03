Vientiane (VNA) - Des Vietnamiens au Laos ont rendu hommage lundi 14 mars à la mémoire de 64 soldats qui ont sacrifié leur vie pour défendre l’île de Gac Ma dans l’archipel vietnamien de Truong Sa (Spratleys) il y a 34 ans.

Lors d’un requiem dans la pagode Phât Tich dans la capitale Vientiane, le vénérable Thich Minh Quang, chef du conseil de coordination du bouddhisme au Laos et gérant de la pagode, a rappelé la bataille de Gac Ma qui a eu lieu le 14 mars 1988 et a souligné l’importance du requiem.Il a appelé les jeunes générations à perpétuer la tradition de sauvegarde de la souveraineté du pays sur ses terres, sa mer, ses îles et son plateau continental, et à apporter sa contribution à la nation.Nguyên Thi Diêu Binh, une Vietnamien résidant au Laos, a déclaré que le requiem rappelait aux jeunes la souveraineté incontestable du Vietnam sur les archipels de Hoang Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratleys). - VNA