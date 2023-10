La Résolution du 11e Congrès de l’organisation du Parti de Ho Chi Minh-Ville, mandat 2020-2025, a orienté le développement agricole de la ville dans le sens du « Développement de l'agriculture de haute technologie, de l'agriculture bio urbaine ». Photo : nhandan.vn





D'ici 2030, Ho Chi Minh-Ville se fixe l’objectif d’avoir au moins 70% de sa superficie agricole appliquant de hautes technologies. Photo : VNA Ho Chi Minh-Ville (VNA) - D'ici 2030, Ho Chi Minh-Ville se fixe l’objectif d’avoir au moins 70% de sa superficie agricole appliquant de hautes technologies. Cela permettra de promouvoir une agriculture urbaine moderne et durable, a indiqué le directeur du Service municipal de l'Agriculture et du Développement rural, Dinh Minh Hiep.Le processus d'urbanisation entraîne le recul continu des terres arables, de l'ordre de 1.000ha chaque année au cours de la période 2015-2020. Cependant, la valeur de la production par hectare a continué à augmenter chaque année. Pendant la période 2015-2020, elle a atteint environ 500 millions de dongs/ha. La ville vise à la porter à 900 millions de dongs à un milliard de dongs/ha/an d'ici 2030.Selon le Dr. Pham Dinh Dung, président du Comité de gestion du Parc agricole de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville, la mégapole du Sud a défini une vision stratégique pour développer l' agriculture de haute technologie sur la base de l'application des sciences et technologies pour combiner la production agricole et le développement de l’écotourisme.

Ainsi, la ville s’est concentrée sur la construction d’infrastructures et la création d'unités pionnières dans ce domaine telles que le Parc agricole de haute technologie, le Centre de biotechnologies, la Ferme expérimentale d’élevage de vaches laitières avec des technologies avancées... Le Comité populaire municipal a en outre adopté le "Programme de développement des variétés végétales, animales et de l’agriculture de haute technologie pour la période 2020-2030".



De même, la Résolution du 11e Congrès de l’organisation du Parti de Ho Chi Minh-Ville, mandat 2020-2025, a aussi orienté le développement agricole de la ville dans le sens du « Développement de l'agriculture de haute technologie, de l'agriculture bio urbaine ».



Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de se concentrer sur l'application des avancées technoscientifiques dans la production agricole et de faire en sorte que la ville devienne un centre de production de semences végétales et animales de haute qualité, répondant non seulement aux besoins locaux mais également à ceux d’autres localités du Sud et des exportations. –VNA