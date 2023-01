Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Duong Anh Duc, et le trésorier de l'État australien de Victoria, Tim Pallas, également ministre des Relations industrielles et ministre du Commerce et de l’Investissement du Victoria. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Duong Anh Duc, a reçu mercredi le trésorier de l'État australien de Victoria, Tim Pallas, également ministre des Relations industrielles et ministre du Commerce et de l’Investissement du Victoria.

L'État de Victoria et la mégapole du Sud ont signé un accord pour établir leurs relations d'amitié et de coopération en mai 2022.



Lors de la rencontre, le dirigeant de Ho Chi Minh-Ville a affirmé son désir de renforcer la coopération, d'étudier les expériences de l'État de Victoria dans la transformation numérique, la réponse au changement climatique, la coopération dans l'entrepreneuriat et l'innovation, notamment l'amélioration de la qualité du personnel travaillant dans le développement économique et l'administration publique.

Pour sa part, Tim Pallas a déclaré que l'État de Victoria était prêt à partager ses expériences avec le Vietnam et Ho Chi Minh-Ville en particulier dans ses domaines d’excellence. En outre, le Victoria est l'un des principaux sponsors du programme de dialogue entre les dirigeants australiens et vietnamiens, dont la première édition sera organisée prochainement. -VNA